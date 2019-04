Drei Luxemburger Filme für Cannes ausgewählt

Artikel per Mail weiterempfehlen

LES HIRONDELLES DE KABOUL - Pilote VF sous-titré anglais from Les Armateurs on Vimeo.

Gleich drei luxemburgische Koproduktionen wurden für das Filmfest in Cannes ausgewählt: Der Animationsfilm «Les Hirondelles de Kaboul», «Viendra le Feu» und «Chambre 212» werden beim 72. Filmfestival in das offizielle Programm aufgenommen. Thierry Frémaux, Direktor der Filmfestspiele von Cannes, präsentierte am Donnerstagmorgen die offizielle Auswahl. Zuvor berichtete RTL.lu davon.

Viendra le freu

«Viendra le Feu» von Oliver Laxe wurde koproduziert von Tarantula Luxembourg, «Chambre 212» wurde koproduziert mit Bidibul Productions und «Les Hirondelles de Kaboul» von Zabou Breitman und Eléa Gobbe-Mevellec wurde koproduziert mit Melusine Productions. Die drei Filme werden in der Kategorie «Un certain regard» gezeigt, die für experimentellere Filme offen ist.

Chamber 212

Außerdem werden die neuen Produktionen der Filmemacher Pedro Almodovar, Arnaud Desplechin, Ken Loach und der Brüder Dardenne zu sehen sein. Bei der diesjährigen Ausgabe, die vom 14. bis 25. Mai stattfindet, sollen insgesamt 19 Filme ausgezeichnet werden.

(L'essentiel)