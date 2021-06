Stausee-​​Liegeplatz muss immer reserviert werden

Der Obersauer Stausee ist ein beliebtes Ziel im Großherzogtum – ob zum Wandern oder in den Sommermonaten zum Baden und für Wassersportaktivitäten. Für Badegäste gibt es im Naturpark Obersauer für diese Saison einige Neuerungen, wie das Mobilitätsministerium am Mittwoch mitteilt. Wer sich in diesem Jahr auf den Liegewiesen entspannen will, muss im Vorfeld einen Platz reservieren. Und zwar nicht nur an Wochenenden und Feiertagen: Auch werktags wird die Reservierung 2021 auf der Website oder in der Eislek-App für Badegäste zur Pflicht.

Ab Samstag, den 22. Mai, wird das Reservierungssystem bis zum Ende der Badesaison freigeschaltet. Wer seine Reservierung stornieren möchte, kann dies durch eine E-Mail an info@visit-eislek.lu. Ausgenommen sind Aktivitäten, bei denen die Besucher nicht auf der Liegewiese verweilen. Dies gilt also nicht für Wanderer, Angler, Kajakfahrer.

Benimm-Regeln im Naturpark Öewersauer

Außerdem weist das Mobilitätsministerium in der Mitteilung auf die verschiedenen Linienbusse sowie die speziell zur Badesaison eingesetzte Stauséi-Navette hin, welche stündlich rund um den See fährt. Auf www.mobiliteit.lu lässt sich demnach auch ohne Auto ganz bequem ein Ausflug planen.

Der Stausee ist das Herzstück des Naturpark Öewersauer. Da die tolle Landschaft, die Wanderwege und Liegewiesen ein breites Publikum anlocken, erinnert der Naturpark Öewersauer nochmals an gewisse Regeln: Demnach ist das Wegwerfen von Müll am Stausee ebenso verboten wie wildes Campen, Zelten, Übernachten oder nächtelange Partys. Auch Hunde sind – zumindest auf allen Liegewiesen um den Obersauer Stausee – verboten. Grillen ist zwar erlaubt, aber eben nur an den dafür vorgesehenen Stellen rund um den See.

(L'essentiel)