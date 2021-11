Imagine Dragons rocken 2022 vor der Rockhal

Der Juni 2022 wird ein intensiver Monat in Esch-Belval! Einen Tag nach den Black Eyed Peas werden die Imagine Dragons am 16. Juni auf der Bühne des «Open Air Belval» stehen. Die Band aus Las Vegas wird ihr neues Album «Mercury - Act 1» vorstellen, das Anfang September erschienen ist.

Obwohl das neueste Werk der amerikanischen Band – produziert von Rick Rubin – von den Kritikern nur mäßig beurteilt wurde, hat es dennoch die Top 10 der US-Charts erreicht. Als Schlüsselfigur der Pop/Rock-Bewegung feierten Dan Reynolds und seine Bandkollegen Mitte der 2010er Jahre große Erfolge, insbesondere dank der Single «Radioactive» aus ihrem Debütalbum «Night Visions», die 2014 mit dem Grammy Award für die beste Rock-Performance des Jahres ausgezeichnet wurde.

Die Band war in den letzten zehn Jahren mehrmals in Luxemburg und kehrt im Rahmen von «Esch 2022» auf eine Bühne zurück, die sie gut kennt. Der Kartenverkauf für das Konzert beginnt am Freitag, den 5. November, ab 10 Uhr auf der Website der Rockhal.

(th/L'essentiel)