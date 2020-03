Luxemburg steht in der Corona-​​Krise zusammen

Hilfe beim Einkaufen, beim Gang zur Apotheke oder einfach mal ein Anruf bei Freunden und Familie. Das sind nur einige der Dinge, mit denen die Menschen in Luxemburg einander durch die schwere Zeit helfen wollen. Pfadfinder und Pfadfinderinnen unterstützen Senioren, Hausbewohner ihre Nachbarn und Initiativen gründen sich auf Seiten der Kommunen, wie in Düdelingen und Differdingen. Eine Übersicht der Hilfsangebote findet sich auf der Webseite www.toussolidaires.lu .

Die Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die an vorderster Front gegen das Virus kämpfen, erhalten viel Unterstützung aus der Bevölkerung. Wie in Italien, Spanien und Frankreich applaudieren auch die Einwohner in Luxemburg jeden Abend um 20 Uhr von Fenstern und Balkonen aus. Mit dem Aufruf «Bleift Doheem» (Bleib zu Hause) rufen Menschen einander zu Solidarität auf.

Der «Relais pour la Vie», der an diesem Wochenende stattfinden sollte, wurde durch eine virtuelle Version ersetzt. Die Anwohner wurden so eingeladen, ihre Botschaft von zuhause in die Welt zu schicken, um die Verbreitung des Virus zu verhindern.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)