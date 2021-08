Luxemburgs Wein hat das Schlimmste überstanden

«Im Endeffekt stehen wir gar nicht so schlecht da», lächelt Serge Fischer, Leiter des Fachgebiets Weinbau am Institut viti-vinicole (IVV) in Remich. Dem Fachmann zufolge sind die luxemburgischen Reben von den schlechten Witterungsbedingungen im Juli verschont geblieben. «Es war nicht so heiß wie sonst, aber auch nicht zu kalt, außer an einigen Tagen im Mai», sagt er. Man liege innerhalb des 50-jährigen Durchschnitts.

Das bedeutet laut Weinfachmann Fischer: «Nach drei sehr erfolgreichen Jahren wird es eine Rückkehr zu etwas mehr Normalität sein.» Mit anderen Worten: «Wir hatten Glück.» So seien etwa unvorhergesagte Regenschauer ausgeblieben und Erosion habe es auch nicht übermäßig gegeben. Fischer gibt an, dass von den 1300 Hektar Weinanbaufläche, die es laut Statec in Luxemburg gibt, etwa «ein Hektar» von der Sauer überschwemmt worden seien.

«Wir haben keine wirklich schlechten Jahre mehr.»

Und auch Krankheiten scheinen unsere Trauben in Ruhe zu lassen. «Auch hier haben wir Glück. Es gibt Pilze, aber es ist nicht katastrophal. Die Trauben sind nicht betroffen, die Blätter schon, es ist überschaubar.» Den genauen Zeitpunkt für die Weinlese könne man zwar noch nicht absehen, aber der Experte schätzt, das der Jahrgang 2021 durchschnittlich ausfallen werde. Dafür spreche auch die Blütezeit, die in diesem Jahr zwischen dem 19. und 26. Juni gelegen habe und damit sehr nah an den üblichen Daten.

«Der durchschnittliche Erntebeginn in den letzten 55 Jahren ist der 22. September, also sollte es um diesen Termin herum losgehen.», so Fischer. In den letzten drei Jahren habe die Lese jedoch früher begonnen. Eine Prognose über die möglichen Mengen des Jahrgangs wollte der Weinkundler allerdings nicht abgegeben. Dafür sei es noch zu früh, ebenso für Einschätzungen über die Qualität. «Es ist sehr schwierig Vorhersagen zu treffen. Aber wir hatten in den letzten Jahren keine wirklich schlechten Jahre mehr, wie etwa 1984 oder 1987.» Doch im August müsse das Wetter noch einmal ordentlich mitspielen: «trockenes Wetter, das wäre schön.»

(JW/L'essentiel)