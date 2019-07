Polizei schnappt Dieb nur Stunden nach der Tat

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der Nacht auf Dienstag brach ein Mann in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rue de Bonnevoie ein. Er klaute elektronische Geräte, die hier gelagert waren.

Aber schon am frühen Morgen stellte die Polizei den mutmaßlichen Täter. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(mb/L'essentiel)