Luxemburger Richter werden harsch kritisiert

Ferdinand Kirchhof, ehemaliger Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland, übte harsche Kritik am Europäischen Gerichtshof. In einem Interview mit der «Neuen Juristischen Wochenschrift» warf Kirchhof den Luxemburger Richtern vor, sie fällten «einseitige Entscheidungen ohne Rücksicht auf gewachsene nationale Rechtsinstitute». Sie griffen damit in Bereiche ein, die die Mitgliedstaaten bewusst von europäischen Regeln freigehalten hätten.

Vor allem ein damit verbundener Vorwurf wiegt schwer: Kirchhof sagte, diese Einmischung schade nicht nur dem Gesamtsystem aus europäischen und nationalen Regeln, sondern mindere auch die Akzeptanz bei den Bürgern.

Kontroverser Fall

Als Beispiel nannte Kirchhof einen Fall aus Deutschland. Einem katholischen Chefarzt war wegen einer neuen Ehe gekündigt worden. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Kündigung gebilligt, der EuGH hatte sie anschließend jedoch verworfen.

Kirchhof machte mehrere Reformvorschläge. So könne ein «Verbund der nationalen Verfassungsgerichte» geschaffen werden, um «im Konsens» gemeinsame Werte zu bestimmen, statt sie von oben vorzugeben.

Auch würde es ausreichen, wenn nur noch die obersten Gerichte den EuGH anrufen könnten. Bisher kann dies beispielsweise ein einzelner Amtsrichter. Auch das begünstige die Zersplitterung der Rechtsprechung.

(mb/L'essentiel)