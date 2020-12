15-​​Jährige stirbt in Klinik an Verletzungen

Der Unfall auf der N15 am Mittwochabend zwischen Heiderscheid und Niederfeulen hat ein junges Todesopfer gefordert. Das teilt die Police Grand-Ducale am Donnerstag mit. Demnach ist eine 15-Jährige, die bei dem Zusammenstoß zweier Autos auf der Route National zunächst schwer verletzt wurde, in der Nacht auf Donnerstag im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben.

Die Polizei bittet weiterhin darum, dass Zeugen des Unfalls sich dringend melden sollen. Insbesondere die Fahrer, die zum Zeitpunkt des Unfalls hinter dem Kranfahrzeug und dem Traktor in Richtung Heiderscheid gefahren sind, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Turelbaach unter der +352 244 85 1000 oder per Mail police.turelbaach@police.etat.lu in Verbindung zu setzen.

(L'essentiel)