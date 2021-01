US-​​TV-​​Reporter berichtet auf Luxemburgisch

«Gudde Moien, Gayle King and CBS This Morning». Mit diesen Worten begrüßte der Reporter Philip Crowther am Dienstag die Zuschauer der US-Morgensendung.

Im sozialen Netzwerk LinkedIn gibt Crowther, der in Washington über Joe Bidens Amtseinführung berichtete, an, von 1996 bis 2001 am Luxemburger Athénée zur Schule gegangen zu sein, bevor es ihn nach London verschlagen hatte. Auf seinem Twitter-Account stellt sich der Auslandskorrespondent als gebürtiger Luxemburger vor.

Auf Instagram und Twitter teilt der Journalist regelmäßig seine Redebeiträge. Was schnell klar wird: Er ist ein echtes Sprachtalent. Er berichtet auf Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch und eben auch auf Luxemburgisch.

(L'essentiel)