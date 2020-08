Seit Dienstag, dem 4. August 2020 ist es offiziell: Die «Luxembourg Space Agency» (LAS) und das «Luxembourg Institute of Science and Technology» (LIST) werden ihre Kräfte bündeln und ESRIC, das «European Space Resources Innovation Centre», gründen.

«Konkret handelt es sich um eine wichtige Zusammenarbeit mit der ESA», erklärte Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP). «Es ist ein weiterer Schritt zum Weltraum-Ökosystem hier in Luxemburg. All dies muss im Zusammenhang mit der 2016 gestarteten Initiative spaceresources.lu gesehen werden. Mit ESRIC werden wir den Innovations- und Forschungsaspekt stärken. Dieses Institut ist einzigartig in Europa und wird von nun an eine der Säulen unserer Strategie sein.»

20 Millionen Euro Budget

ESRIC verfügt über ein geschätztes Budget von fast 20 Millionen Euro verteilt über drei Jahre. Davon stammen acht Millionen vom Wirtschaftsministerium, weitere acht Millionen von der ESA und rund drei Millionen vom LIST. Rund 30 Personen sollen in der neuen Abteilung im LIST in Belval arbeiten.

«Ich freue mich sehr, dass ein Forschungsinstitut zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen und seinen Beitrag zu einer wichtigen nationalen Strategie rund um die Weltraumressourcen leisten kann», erklärte Bildungs- und Forschungsminister Claude Meisch (DP). «Dank der großen Fähigkeiten und Erfahrungen des Forschungsinstitutes werden wir in der Lage sein, unsere Kräfte zu konzentrieren, während das LIST gleichzeitig auf internationaler Ebene gestärkt wird. Mittel- bis langfristig geht es darum, die günstige wirtschaftliche Entwicklung des Landes sicherzustellen».

