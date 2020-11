Regierung warnt vor falschen Testergebnissen

«Vertrauen Sie nur offiziellen Quellen!» Das Gesundheitsministerium warnte am Dienstag vor falschen Covid-19-Testergebnissen, die User auch in Luxemburg via Facebook erreicht hatten.

«Bitte beachten Sie, dass PCR-Testergebnisse nur per SMS oder Post versandt werden», so das Ministerium. «Im Falle eines positiven Ergebnisses ist es auch möglich, dass das Labor Sie telefonisch anruft.»

Ne faites confiance qu'aux sources officielles! Certains d'entre vous ont reçu de faux résultats de tests #COVID19 via la messagerie de Facebook. Veuillez noter que les résultats sont uniquement envoyés par SMS et par courrier ou dans le cas d'un résultat positif par téléphone. — Sante.lu (@sante_lu) November 2, 2020

(ol/L'essentiel)