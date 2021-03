Sehr hohe Gehälter «bleiben für Frauen unerreichbar»

Das geschlechtsspezifische Lohngefälle liegt in Luxemburg bei 7,1 Prozent und fällt damit EU-weit gering aus. Im Jahr 2018 lag der durchschnittliche Jahresbruttoverdienst eines Mannes im Großherzogtum bei 67.675 Euro, der einer Frau bei 62.829 Euro. Das geht aus einer Studie hervor, die die Statistikbehörde Statec am Montag vorlegte. Damit ist die sogenannte Gender-Pay-Gap in Luxemburg nach Rumänien in der Europäischen Union am kleinsten. In Belgien liegt der Wert bei zehn Prozent, in Frankreich bei 20 und in Deutschland sogar bei 22.

Weiter heißt es in der Studie, dass nur 38 Prozent der Beschäftigten in Luxemburg Frauen sind. Das wiederum ist der niedrigste Anteil aller Mitgliedstaaten der Union, wo der Durchschnitt bei etwa 48 Prozent liegt. Und dass, obwohl die Frauen in Luxemburg besser qualifiziert sind: 44 Prozent haben einen akademischen Abschluss (34 Prozent im Jahr 2010). Bei den Männern liegt dieser Wert bei 35 Prozent (28 Prozent im Jahr 2010). Zurzeit haben sechs Prozent der Frauen eine leitende Position inne, während elf Prozent der Männer in Führungspositionen arbeiten. Im oberen Management ist der Frauenanteil von 18 Prozent im Jahr 2010 auf 26 Prozent im Jahr 2018 gestiegen.

« Wir wollen das Ziel der Gleichstellung zu verwirklichen »

In der Altersgruppe unter 40 Jahren ist das Durchschnittsgehalt der Frauen sogar höher als das der Männer. Danach mache sich jedoch die «gläserne Decke» bemerkbar: Sehr hohe Gehälter «scheinen für Frauen unerreichbar zu bleiben», wie Statec schreibt. Zudem sind die Frauen im Niedriglohnsektor weiterhin überrepräsentiert. In Teilzeit arbeiten 36 Prozent der Frauen, während es bei den Männern nur sechs Prozent sind.

«Zusammen mit Unternehmensspitzen, den Mitarbeitern und Gleichstellungsbeauftragten wollen wir Maßnahmen ergreifen, um das Ziel der Gleichstellung zu verwirklichen», sagt die Ministerin für die Gleichstellung von Frauen und Männern, Taina Bofferding.

