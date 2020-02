Prinzessin Alexandra feiert 29. Geburtstag

Prinzessin Alexandra feiert diesen Sonntag Geburtstag. Das vierte Kind und einzige Tochter von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa, ist 29 Jahre alt geworden. Ihr vollständiger Name lautet Alexandra Joséphine Teresa Charlotte Marie Wilhelmine, Prinzessin von Luxemburg, Prinzessin von Nassau und Bourbon-Parme. Sie wurde am 16. Februar 1991 in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte in der Hauptstadt geboren.

Nachdem sie am Lycée Vauban 2009 ihr Abitur machte, studierte Alexandra in den Vereinigten Staaten, Frankreich und Irland. Sie machte ihren Bachelor in Philosophie und ihren Master-Abschluss im Fach Interreligiösen Studien.

Später hat sie journalistische Erfahrungen im Nahen Osten gesammelt und während eines Praktikums beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einen Einblick in die internationale Beziehungen erhalten. Sie spricht fließend Luxemburgisch, Französisch, Englisch und Spanisch und verfügt über gute Kenntnisse in Deutsch und Italienisch. Prinzessin Alexandra engagiert sich auch als Freiwillige für Flüchtlinge. Immer wieder nimmt sie an den Aktivitäten der Großherzoglichen Familie teil – wie beim Staatsbesuch ihres Vaters in Japan im Jahr 2017

(jw/L'essentiel)