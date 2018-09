19 Kilometer Stau auf der belgischen E411

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf belgische Grenzgänger kommen harte Monate zu. Bereits am Montag gab es einen Einblick, wie sich die momentanen Arbeiten an der Grenze zu Luxemburg auswirken. Am Dienstagmorgen war das Chaos dann perfekt. Auf der E411 Richtung A6 standen die Autos laut ACL gegen 7 Uhr auf einer Länge von 19 Kilometern! Gegen 9 Uhr waren es immer noch 14 Kilometer.

A6 entre diffuseur Stockem (B) et frontière Belgique travaux, bouchon sur 19 km, une voie fermée #ACL_A6 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 18 septembre 2018

Zur Erinnerung: Auf der belgischen Autobahn E411 ist wegen Bauarbeiten zwischen Sterpenich und Arlon auf elf Kilometern nur eine Fahrspur frei – und das noch bis voraussichtlich Mitte Januar.

Viele Autofahrer ahnten das Problem und machten sich schon sehr früh auf den Weg Richtung Luxemburg. «Es ist ein einziges Stop-and-Go. Man kann nicht schneller als 60 km/h fahren – und es ist erst 5.15 Uhr!», berichtet ein Autofahrer. Später wurde es natürlich schlimmer: «Es ist jetzt 6.20 Uhr und wir stecken schon sieben Kilometer vor Weyler fest. Es ist eine Katastrophe!»

(th/L'essentiel)