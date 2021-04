Der Impfpass ist für Xavier Bettel «eine gute Alternative»

Eine kürzlich durchgeführte Studie des Pasteur-Instituts in Frankreich hat ergeben, dass mindestens 90 Prozent der Erwachsenen gegen das Coronavirus geimpft werden sollten, um von einer Herdenimmunität sprechen zu können, was eine Rückkehr zum normalen Leben ermöglichen würde. Und auch Premierminister Xavier Bettel betonte in der Pressekonferenz am Freitag die Notwendigkeit, so viel wie möglich zu impfen.

Auf das Misstrauen mancher Menschen gegenüber der Impfstoffen angesprochen, erinnerte der Regierungschef an die gute Einstellung der Luxemburger Bevölkerung in dieser Frage. «Es gibt sehr wenige Ablehnungen und die Akzeptanz ist im Vergleich zum Ausland hoch», antwortete Bettel.

«Luxemburg ist nicht gegen einen Impfpass»

Tatsache ist, dass die Impfung bisher nur Risikopersonen und ältere Bewohner betrifft. Jüngere Bevölkerungsschichten zu überzeugen, ist eine weitaus komplexere Herausforderung. Dennoch sieht Luxemburg weiterhin von einer Impfpflicht ab. Noch jedenfalls.

«Die Gespräche in Brüssel werden fortgesetzt. Luxemburg ist nicht gegen einen Impfpass», sagte Bettel, «er ist eine gute Alternative, ohne diejenigen, die nicht geimpft sind, ihrer Rechte zu berauben», argumentierte der Premierminister, der sich der Situation des Großherzogtums bewusst ist. Als Land im Herzen Europas kann Luxemburg nicht als «Gesundheitsblase» betrachtet werden, auch wenn sich ein großer Teil der Bevölkerung impfen lässt.

«Eine Schließung der Grenzen kommt nicht in Frage», sagte Xavier Bettel. Er öffnete den Weg für die Impfung von Grenzpendlern, erinnert aber daran, dass «die Aufgabe der Regierung in erster Linie Luxemburg betrifft». Gleichzeitig sei er «überzeugt, dass seine belgischen, französischen und deutschen Kollegen alles tun werden, um die Situation in ihren Ländern zu kontrollieren».

(Thomas Holzer/L'essentiel)