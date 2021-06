Polizei findet in Ischpelt Waffe nach Morddrohung

Bei einer Hausdurchsuchung in Ischpelt hat das Sondereinsatzkommando der Polizei am Dienstagabend eine Waffe, Drogen und Bargeld sichergestellt. Wie die Police am Donnerstag mitteilt, haben die Beamten auf eine Morddrohung reagiert, die eine Person am frühen Dienstagabend geäußert haben sollen. Die Person konnten gegen kurz nach 22 Uhr ermittelt werden.

Die Spezialeinheit wurde angefordert, weil der Verdacht bestand, dass eine der Personen bewaffnet sein könnte. Die Spezialisten fanden in dem Gebäude außerdem eine Pistole und 350 Gramm Cannabisprodukte. Daraufhin wurde auch eine zweite Person verhaftet. Sie wurden am Mittwochnachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

(L'essentiel)