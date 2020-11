ArcelorMittal bestreitet Schließungspläne

Das dritte Treffen zwischen den Sozialpartnern und Vertretern des Staates zur Zukunft der Arbeitsplätze bei ArcelorMittal in Luxemburg ist am Donnerstag zu Ende gegangen. Bei den Gesprächen geht es um den von ArcelorMittal angekündigten Plan 536 Arbeitsplätze im Großherzogtum abzubauen. Nach Angaben der Gewerkschaft habe man in den Gesprächen 308 Stellen identifiziert, die über Vorruhestandsregelungen abgebaut werden könnten. Dies soll über einen Zeitraum von fünf Jahren erfolgen und nur mit Zustimmung der Betroffenen.

Nach dieser Maßnahme bleibe eine personelle Überkapazität von 280 Stellen. Die Gewerkschaften streben an, diese Mitarbeiter durch Umbesetzung frei werdender Stellen im Unternehmen halten zu können. Immerhin stünden im selben Zeitraum 202 Stellen zur Neubesetzung an.

Sorge um Dommeldingen

Der LCGB macht sich zudem Sorgen, dass der Standorte in Dommeldingen bald geschlossen werden könnte. Im Investitionsplan von ArcelorMittal zum Erhalt des Standortes Luxemburg sei der Standort nicht enthalten. Stattdessen sei in dem rund 150 Millionen schweren Plan vorgesehen, in zehn Großprojekte zu investieren und die Aktivitäten in Dommeldingen auf die übrigen Standorte zu verlagern, heißt es von Seiten der Gewerkschaft. Damit stünde das Dommeldinger Werk und die angeschlossene Werkstatt vor dem Aus.

Stefano Araujo vom OGBL fordert von ArcelorMittal Garantien für die im Investitionsplan vorgesehenen Schwerpunkte. Man wolle sich auf die zukünftigen Projekte in Luxemburg konzentrieren, erklärt der Gewerkschafter. Beide Gewerkschaften stimmen darüber überein, dass das Unternehmen nachweisen müsse, dass das «Outsourcing» am Standort Dommeldingen gerechtfertigt ist. Araujo hält es aber für nicht zielführend, wenn man den Teufel an die Wand male, ohne das die Zukunft des Standortes konkret bekannt sei, über Schließung wolle er deshalb noch nicht reden. Sein LCGB-Kollegen Robert Fornieri hegt hingegen keine Zweifel, dass am Ende das Aus droht.

ArcelorMittal lehnt in einer Stellungnahme am Donnerstag ab, im bei der Umstrukturierung von «Outsourcing» zu sprechen. Schließlich blieben die Aktivitäten weiterhin im Unternehmen. Der Standort in Dommeldingen werde nach Unternehmensangaben nicht geschlossen, wie ein Unternehmenssprecher am Donnerstag betonte. Die dort geleistete Arbeit sei wichtig für das Unternehmen, man wolle aber überprüfen, wie die Arbeit der Werkstatt für die übrigen Standorte im Land optimiert werden könne.

(nm/L'essentiel)