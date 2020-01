Luxemburger erkunden neue Reiseziele

Reisen steht bei den Luxemburgern hoch im Kurs. Auch die «Vakanz»-Messe bleibt ein wichtiger Termin in den Kalendern der Reiseinteressierten. José Weis, Leiter des Reiseveranstalters bei Sales-Lentz, zeigte sich zufrieden mit der Messe am vergangenen Wochenende: «Bereits Freitagnachmittag waren die Hallen voll.»

Die Aussteller der Tourismusmesse stellten auch in diesem Jahr wieder unzählige Reiseziele vor, sodass für jeden etwas dabei war. Einige suchten Reiseziele für die ganze Familie, wie zum Beispiel Aurelia. «Wir würden diesen Sommer gerne einen Cluburlaub machen, wahrscheinlich in der Türkei», erklärte die 28-Jährige. Andere begaben sich auf die Suche nach exotischeren Zielen – wie Tom, 35, der eine Reise nach Tansania plant. «Ich suche hier nach Informationen, wie man sich vor Ort organisieren kann. Beispielsweise suche ich eine gute Autovermietung.» Auch Stefano, 38, zieht es in diesem Jahr an ein eher ausgefallenes Reiseziel: «Ich möchte nach Turkmenistan oder Usbekistan. Die Kultur der Länder fasziniert mich.»

Joe Schroeder, Kommunikationsmanager bei der LuxairGroup erkannte einen neuen Trend: «An arabischen Ländern wie Marokko und Ägypten ist das Interesse wieder gestiegen», sagte er. Aber auch Klassiker wie die Kanarischen Inseln, die Balearen, Italien oder Spanien bleiben weiterhin beliebt.

(Séverine Goffin/L'essentiel)