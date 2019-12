Kleines Erdbeben hat Luxemburg erschüttert

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es sind keine Gläser aus den Regalen gefallen und erst recht keine Gebäude eingestürzt. Dennoch: In Luxemburg gab es ein kleines Erdbeben. Die Erde zitterte am Montag um 15:56 Uhr. Das Epizentrum lag fünf Kilometer südwestlich von Luxemburg-Stadt. Das berichtet das französische Zentrum für Erdbeben RéNaSS mit Sitz in Straßburg.

Bei einer 1,9 auf der Richterskala gibt es allerdings keinen Grund zur Sorge. In dieser Größenordnung gilt das Erdbeben als «sehr klein» beziehungsweise als «Mikro-Erdbeben». Ab einer Stärke von sechs wird ein Beben als «stark» gewertet. Zum Vergleich: Das Erdbeben in Albanien, bei dem mindestens 50 Menschen starben, hatte eine Stärke von 6,4.

(L'essentiel)