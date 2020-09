Blaualgen-​​Alarm in den Weihern in Remerschen

Das Wasserwirtschaftsverwaltung teilte am Freitag mit, dass eine Vermehrung von Cyanobakterien in den Baggerweihern in Remerschen festgestellt wurde. Die gemessene Konzentration sei zu hoch, um in den Gewässern schwimmen zu können. Auch andere Aktivitäten im Wasser sind nun verboten.

Im Obersauer Stausee hat sich die Lage ebenfalls nicht verbessert. Dort gilt weiterhin das am 24. August verhängte Verbot. Ausgenommen sind die dortigen offiziellen Badestrände. Die Wasserwirtschaftsbehörde empfiehlt der Öffentlichkeit, auch Hunde und andere Haustiere vom Seewasser fern zu halten und auch keine Fische aus den Gewässern zu verzehren.

Wer sich am Wochenende abkühlen möchte – es werden Temperaturen um die 30 Grad erwartet – kann den Weiswampacher See aufsuchen. Dort ist die Wasserqualität weiterhin gut.

(mc/L'essentiel)