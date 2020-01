Zahl der Verkehrstoten erreicht Tiefpunkt

Auch wenn die offiziellen Zahlen erst in einigen Monaten verkündet werden, dürften 2019 vergleichsweise wenige Menschen im Luxemburger Straßenverkehr getötet worden sein. Nach der Rechnung von L'essentiel erreichte die Zahl der Verkehrstoten in den vergangenen zwölf Monaten mit 19 Opfern sogar einen historischen Tiefpunkt. Zum Vergleich: 2018 kamen 36 Personen auf dem Straßen des Großherzogtums ums Leben, im Jahr davor 25. 2019 sind 14 Autofahrer, drei Motorradfahrer, ein Radfahrer und ein Fußgänger tödlich verunglückt.

Die Tendenz ist also rückläufig, wie Paul Hammelmann von der Sécurité Routière feststellt: «Diese Zahl allein sagt jedoch wenig über den Zustand unserer Straßen und das Verhalten der Verkehrsteilnehmer aus, auch wenn sie ermutigend ist. Sie zeigt, dass unsere Kampagnen Früchte tragen und wir auf einem guten Weg sind.»

132 Todesfälle im Jahr 1970

Nach Hammelmanns Ansicht seien auch die systematischen Geschwindigkeitskontrollen der Polizei ein wichtiger Faktor für den Rückgang: «Allerdings sind sechs Autofahrer gestorben, weil sie in einen Baum gekracht sind. In Luxemburg sind Bäume, die zu nah an der Straße stehen, weiterhin ein echtes Problem. Der politische Wille, die gefährlichsten zu beseitigen, ist vorhanden. Dieser muss nun aber auch in die Praxis umgesetzt werden.»

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Situation auf der Straße allerdings deutlich verbessert: 2009 kamen 48 Verkehrsteilnehmer ums Leben, 1980 waren es 98 und 1970 sogar 132.

(pp/L'essentiel)