Bis zu 400 Euro pro Jahr für Bus und Bahn sparen

Ab dem 1. März 2020 ist der öffentliche Nahverkehr in Luxemburg kostenlos. Dies betrifft die Züge, Busse und Straßenbahnen, die im Land fahren. Das Statec hat ausgerechnet, wie sich das auf die Geldbeutel der Bewohner auswirken könnte. Die Ergebnisse wurden am Freitag veröffentlicht.

Fast 400 Euro im Jahr sparen die Haushalte in Luxemburg ein, die ausschließlich öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Das betrifft laut einer Umfrage sieben Prozent der Haushalte. Für 30 Prozent der Haushalte, die sowohl ihr Auto als auch den öffentlichen Nahverkehr nutzen, liegt der Spareffekt bei rund 100 Euro pro Jahr.

Nur 40 Prozent der Luxemburger nutzen die Öffentlichen

In der Hauptstadt nutzen mehr Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel. «Jeder zweite Haushalt in Luxemburg-Stadt gibt bisher Geld für den öffentlichen Verkehr aus» – und spart damit in Zukunft. In Clerf, Wiltz oder Echternach nutzen weniger Einwohner das Angebot. Laut Statistischem Amt nutzen insgesamt «weniger als 40 Prozent der Luxemburger Haushalte» den kostenlosen Transport.

Zwischen 2016 und 2018 haben «60 Prozent der Haushalte kein Geld für öffentliche Verkehrsmittel ausgegeben und werden damit auch nicht von der künftigen kostenlosen Nutzung profitieren, sofern sie ihre Gewohnheiten nicht ändern», heißt es in dem Bericht. Möglich ist aber, dass das kostenlose Angebot mehr Nutzer anlocken wird.

