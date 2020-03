Schulen «müssen eventuell fünf Wochen schließen»

Bildungsminister Claude Meisch hat am Freitagmorgen im Rahmen einer Pressekonferenz neue Details zur Schulschließung aufgrund der Corona-Krise bekannt gegeben. Weil sich am gestrigen Donnerstag erstmals Menschen in Luxemburg mit dem Virus angesteckt haben, befinde sich das Land nun in einer neuen Situation. Deshalb sei entschieden worden, dass ab Montag alle Schulen und Krippen des Landes geschlossen bleiben. Ebenso bleiben Musikschulen und das Spracheninstitut geschlossen.

Schüler und Lehrkräfte forderte Meisch auf, größere Menschenansammlungen sowie den Kontakt mit Alten und Kranken zu vermeiden. Die Schulschließung sei «ein ganz schwerer Einschnitt in den Schullalltag» und seine ohnehin schon enge Taktung. Meisch habe seinen eigenen Kindern verdeutlicht, dass sie sich weder in Quarantäne, noch in Ferien befinden: «Die Schüler bekommen ihren Unterricht nun zu Hause. Schüler und Lehrer müssen ihre Unterlagen mitnehmen und die Zeit gewinnbringend nutzen», sagte der Minister.

« Wir wollen den Lehrplan erfüllen »

In den kommenden 14 Tagen sollen die Lehrkräfte über E-Mail mit den Schülern Kontakt halten. «Beim E-Learning fangen wir hier in Luxemburg zum Glück nicht bei Null an», so Meisch weiter. Über die neue Telefonhotline 8002-9090 und die Website «Schouldeheem2020» erhalten sowohl Schüler als auch Lehrer Informationen über den Hausunterricht.

Die Osterferien finden normal statt. Diese Zeit sollen Schüler und Lehrer nutzen, um sich zu erholen. Das Ende des laufenden Trimesters auf zwei Wochen nach dem Ende der Osterferien verschoben (30. April). «Wir haben dennoch den Anspruch den Lehrplan in diesem Schuljahr zu erfüllen. Das Virus muss bekämpft, aber jungen Menschen auch eine gute Ausbildung ermöglicht werden», sagte der Minister.

« Werden die Situation neu bewerten »

Zur Betreuung der eigenen Kinder können Berufstätige nun zusätzlichen Sonderurlaub beantragen. Ein entsprechendes Formular ist bei der CNS abrufbar und muss an den Arbeitgeber weitergeleitet werden. Meisch geht davon aus, dass die zweiwöchigen Schulschließung eventuell verlängert werden muss. «Möglich sind inklusive Ferien auch fünf Wochen. Das lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen. Wir werden die Situation neu bewerten», sagte Meisch.

Die Schulgebäude werden weiterhin geöffnet sein, damit das Verwaltungspersonal weiterarbeiten kann und Lehrer sich koordinieren können. «Schüler sollen aber am Montag nicht mehr in die Schule kommen», wiederholte der Minister.

