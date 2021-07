Das CovidCheck-​​System ist nicht für Kinos gemacht

Luxemburg hat als eines der ersten Länder in Europa auch die Lichtspielhäuser wieder geöffnet. Doch damit allein scheint es nicht getan. «Wir haben uns sehr gefreut, dass Luxemburg als eines der ersten Länder die Kinos im Januar wieder geöffnet hat», erklärt Christophe Eyssartier, Leiter der Kinepolis-Kinos im Großherzogtum, «aber die Einschränkungen sind auch heute noch erheblich».

Denn das Tragen von Masken, die Abstandsregel und das Verbot von Essen und Trinken bleiben bestehen. Die Kapazität ist auf 300 Personen begrenzt. Die vorgeschlagene Alternative, die eine Aufhebung dieser Einschränkungen ermöglicht, wäre die CovidCheck-Regelung. Da aber erst ein Drittel der Bevölkerung vollständig geimpft sei und immer noch zu wenig Jugendliche geimpft wären, wie Christophe Eyssartier erklärt, «würde dies massive Selbsttests am Eingang der Veranstaltungsorte erfordern, was leider sehr kompliziert erscheint».

Auch Kinos in Frankreich und Deutschland öffnen

Es finden Gespräche mit den Behörden statt. Die vom Betreiber gewünschte Alternative wäre, dass Kinobesucher ihre Maske einfach abnehmen können, sobald sie im Saal sind, damit sie wieder Getränke und Speisen zu sich nehmen können. «Das wäre ein guter Zwischenschritt, der die Sicherheit der Kunden garantiert», sagt Christophe Eyssartier «und uns würde es erlauben, die Wiederbelebung in den nächsten Wochen zu begleiten.»

In Frankreich sind die Kinos seit gestern berechtigt, 100 Prozent des Publikums aufzunehmen. Das Tragen von Masken ist Pflicht, der Verzehr im Kino ist jedoch erlaubt.

In Deutschland öffnen die Lichtspielhäuser nach einem halben Jahr coronabedingter Schließung am Donnerstag, den 1. Juli, wieder. Doch hier gelten von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Regeln, die – abhängig von der Inzidenz – auch in ihrer Schärfe variieren. Im Saarland etwa gilt auch in den Kinos die Abstandsregel von 1,5 Metern zwischen den Besuchern, wie es in der Verordnung der saarländischen Landesregierung heißt. Eine Mund-​Nasen-​Bedeckungen ist Pflicht, wenn sie sich abseits ihres zugewiesenen Platzes bewegen. Speisen und Getränke können aber für den Verzehr im Saal ausgegeben werden.

(Cédric Botzung/L'essentiel)