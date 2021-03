CFL kündigt enorme Investitionen an

«Wir lassen uns nicht von einem kleinen Virus aufhalten», sagte François Bausch (Déi Gréng), Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten, bei der Vorstellung der CFL-Großprojekte am Montag, zum Auftakt des Europäischen Jahres der Eisenbahn. Die Bauarbeiten «haben nicht einmal Zeit verloren, nur sehr wenige Projekte haben sich verzögert», so der Minister. Er nutzte indes die Gelegenheit «die Weiterführung der Investitionen» zu loben. Trotz des kostenlosen öffentlichen Transports betrugen diese nämlich im Jahr 2020 256 Millionen Euro und sollen in den kommenden zwei Jahren 300, dann 336 Millionen Euro erreichen.

Mit 448 Euro pro Einwohner war Luxemburg 2019 «Europameister vor der Schweiz und Österreich», freut sich François Bausch. Begründet wird dieser Erfolg für die Bahn mit «dem starken Anstieg des Bahnverkehrs», wie Marc Wengler, Generaldirektor der CFL, erklärt. «Dieser wuchs nämlich zwischen 2003 und 2019 um 85 Prozent und soll trotz eines Rückgangs von 40 Prozent im Jahr 2020, nach Beendigung der Krise, allmählich wieder anziehen.» Die Nachfrage sei hoch.

Störungen sind zu erwarten

Neben dem Ausbau der Barrierefreiheit und der allgemeinen Wifi-Verbreitung, plant die CFL die Erweiterung einiger Bahnhöfe. Besonders die zusätzlichen Bahnsteige in Luxemburg und Howald sollen Abhilfe schaffen. «Damit wird verhindert, dass sich Linien kreuzen. Sollte eine Störung auftreten, breitet sie sich nicht auf den Rest des Netzwerks aus. Dafür muss das Netzwerk allerdings erst umgestaltet werden», erklärt Marc Wengler die Projekte. Die Verdoppelung der Strecke Luxemburg-Bettemburg soll in zwei Etappen – einmal bis 2024, einmal bis 2030 – stattfinden. Die Bahnhöfe Ettelbrück, Mersch und Rodingen sollen indes renoviert werden und neue Parkplätze bekommen .

Außerdem sollen 34 neue Züge im Wert von 400 Millionen Euro bestellt werden. In der Hauptstadt wird zehn Jahre nach ihrer Installation die Fußgängerbrücke nach Bonneweg erneuert. «Hierbei handelt es sich um gebrauchtes Equipment, das in der Vergangenheit bereits in Belval eingesetzt wurde», erklärt Marc Wengler. Die Arbeiten würden zu Behinderungen, Sperrungen von Gleisen und dem Einsatz von Ersatzbussen führen. Er räumte ein, dass dies zu Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste führen könne. Eine Kampagne mit dem Titel «Mir schaffen fir Är Mobilitéit vu muer» soll sie bestmöglich auf dem Laufenden halten.

(jg/L'essentiel)