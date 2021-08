Lenert wirbt für Teilnahme an Long-​​Covid-​​Pilotprojekt

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) hat betroffene Bürger zur Teilnahme an einem Pilotprojekt zu Corona-Langzeitfolgen (Long Covid) aufgerufen. Seit dem Start des Long-Covid-Projektes Anfang August hätten sich bisher 89 Patienten registriert, sagte sie am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz in Luxemburg. Das Projekt sei für einen Zeitraum von sechs Monaten geplant und solle dazu beitragen, Patienten möglichst gut behandeln zu können. Das Gesamtbudget des Projektes liegt bei einer Million Euro.

«Es ist wichtig, dass Patienten mit Long Covid angemessen behandelt werden und ihnen ein langwieriger und anstrengender Diagnoseprozess erspart bleibt», sagte Lenert. Daher empfehle sie allen, die entsprechende Symptome aufweisen, an dem interdisziplinären Projekt teilzunehmen. Unter anderem sind daran ein Krankenhaus und ein Rehazentrum beteiligt.

Viele Menschen, die mit Corona infiziert waren, klagen auch Monate später noch über Beschwerden unterschiedlichster Art, etwa Kurzatmigkeit, Schwindel oder Konzentrationsstörungen. Von Long Covid spricht man, wenn nach einer überstandenen Infektion neue Symptome hinzukommen oder diese länger als vier Wochen bestehen.

(L'essentiel/dpa)