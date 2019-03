CSV fordert Ausschluss der Orban-​​Partei

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Vorfeld der Europawahlen startete die CSV zusammen mit den belgischen Christsozialen der CD&V eine Offensive gegen Viktor Orban. Die Parteien haben am Freitag ein Schreiben an den Präsidenten der Europäischen Volkspartei (EVP) Joseph Daul geschickt, in dem sie um den Ausschluss der Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban ersuchen.

«Die Positionen und Entscheidungen Orbans sind alles andere als mit den ideologischen Grundlagen und dem Programm der EVP vereinbar», heißt es in dem vom CSV-Vorsitzenden Frank Engel unterzeichneten Schreiben. Diese Situation könne «nicht länger toleriert werden». Die Unterzeichner bezeichnen Orbans Politik als populistisch. Sowohl ein Dialog als auch Warnungen in Richtung der Fidesz hätten nichts bewirkt.

Die Politik der ungarischen Christsozialen spaltet die EVP tief: 115 Abgeordnete stimmten im September für ein Verfahren gegen Ungarn, andere glaubten, dass die EVP nicht ohne die ungarische Rechte und insbesondere Orban auskommt.

(jg/L'essentiel)