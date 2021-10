Diesel und Benzin 95 werden erneut teurer

Die Preiskurve an den Zapfsäulen des Großherzogtums kennt derzeit nur eine Richtung: nach oben. Nachdem sämtliche Spritsorten vor rund zwei Wochen einen neuen Preisrekord erreichten, werden sowohl der Diesel als auch das 95er-Benzib ab Donnerstag wieder etwas teurer, wie das Energieministerium am Mittwoch mitteilt.

Beim Diesel steigt der Literpreis auf 1,418 Euro. Das sind 2,3 Cent mehr als zuletzt. Super 95 kostet ab Donnerstag 2,5 Cent mehr. Dann beträgt der Preis pro Liter 1,502 Euro. Ebenso wird das Heizöl um 1,5 Cent teurer und kostet dann 81 Cent pro Liter.

Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch moderat nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 85,87 US-Dollar. Das waren 53 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 67 Cent auf 83,98 Dollar.

Trotz der Abschläge bewegen sich die Ölpreise in der Nähe ihrer unlängst markierten mehrjährigen Höchststände. Getrieben werden die Preise durch ein Gemisch aus konjunkturell bedingt hoher Nachfrage und einem knappen Angebot. Zudem sorgen hohe Gas- und Kohlepreise dafür, dass Erdöl als alternative Energiequelle genutzt wird. Das treibt die Preise an den Zapfsäulen zusätzlich.

