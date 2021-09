Sommer in Luxemburg bricht Regenrekorde

Der Sommer 2021 war über weite Strecken eher ungemütlich. Freibadwetter war die Ausnahme. Wie das Ministerium für Landwirtschaft und der agrarmeteorologische Wetterdienst Asta am Mittwoch mitteilen, war der Sommer 2021 etwas kälter (-0,5 Grad) als die saisonalen Mittelwerte der vergangenen Jahre. Mit einer durchschnittlichen Niederschlagsmenge von 336 Millimeter war der Zeitraum vom 1. Juni 2021 bis 31. August 2021 der zweitnasseste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1854.

Nur der Sommer 1931 war mit einem Durchschnitt von 388 Millimeter noch verregneter. In Luxemburg-Stadt wurde mit 397 Millimetern ein neuer Niederschlagsrekord verzeichnet, und in Koerich, Mamer und Wintger war der Sommer 2021 der niederschlagsreichste seit 1951.

Juni zu heiß, Juli zu feucht

Der Juni war insgesamt wärmer als der Durchschnitt, wobei die Temperaturspitzen in der zweiten und dritten Woche zu lokalen Gewittern und teilweise übermäßigen Niederschlägen führten.

Der Juli war durch unterdurchschnittliche Temperaturen und Rekordniederschläge gekennzeichnet. Mit einem durchschnittlichen Überschuss von 193 Millimetern Niederschlag war er der nasseste Juli seit 1854. Am 14. und 15. Juli 2021 kam es aufgrund von Unwettern zu Überschwemmungen in mehreren Gebieten Luxemburgs. Am 14. Juli verzeichneten die 32 Wetterstationen zwischen 62,6 Millimeter Regen in Remerschen und einem Tageshöchstwert von 105,8 Millimetern in Godbringen.

Erhebliche Schäden für die Landwirtschaft

Die Temperaturen im August 2021 lagen im Allgemeinen unter dem jahreszeitlichen Durchschnitt. Trotz regelmäßiger Niederschläge blieb die Gesamtniederschlagsmenge in weiten Teilen des Landes leicht unter der Norm.

Die Daten wurden aus dem Netz von 32 automatischen Wetterstationen in allen Regionen Luxemburgs gewonnen. Die Werte der vier repräsentativen Stationen Asselborn (Norden), Clemency (Südwesten), Remich (Moseltal) und Grevenmacher (Moseltal) wurden mit den Durchschnittswerten des Referenzzeitraums von 1991 bis 2020 verglichen.

Unter anderem verzögerte die kalte und nasse Jahreszeit die Getreideernte, die vor allem in der Region Ösling noch nicht abgeschlossen ist. Darüber hinaus verursachten die Unwetter vom 14. und 15. Juli 2021 erhebliche Schäden in der Landwirtschaft, im Gartenbau und im Weinbau.

(sw/L'essentiel)