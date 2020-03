Aus «Miselerland» wird «Visit Moselle»

Trotz Schmuddelwetter ging es am heutigen Dienstag in Flaxweiler eigentlich darum, die Region in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Das Office Régional du Tourisme - Région Moselle Luxembourgeoise hat im Beisein von Tourismusminister Lex Delles die Regionsmarke «Miselerland» durch einen neuen Namen und ein neues Corporate Design ersetzt, unter welchem man in Zukunft die ganze luxemburgische Moselregion für Touristen attraktiver machen will: «Visit Moselle».

ORT-Präsident Gilles Estgen erklärt, dass ein solches Design weit mehr ist, als «nur ein Logo. Da steckt ein ganzes Konzept dahinter» und das soll das «Markenprofil der Region stärken» und sie fit für den digitalen Wandel machen. Minister Lex Delles lobt den großräumigen Charakter der neuen Marke: «Es bringt nichts, wenn jedes Moseldorf seine eigene Marke hat. Wir müssen es den Touristen so einfach wie möglich machen.» Auch der internationalere Name der Marke soll dazu beitragen.

#mengmusel

Die Kreativagentur Duktor creative erklärt die Design-Entscheidungen, bei denen auch der digitale Wandel eine entscheidende Rolle spielte. Die neue Marke «Visit Moselle» soll von Anfang an ganz natürlich mit allen Plattformen funktionieren, ob Computer, Smartphone, auf Facebook oder Instagram. Auch die Zielgruppe, die der ORT bisher auf «40 Plus» schätzt, soll mit dem moderneren, flexibleren Look ausgebaut werden.

Erreicht werden soll dies auch mit «Storytelling», dessen Bedeutung Minister Delles auch nochmal bekräftigt. Das neue Design lässt sich in verschiedensten Kontexten anwenden und bietet auch den Usern die Möglichkeit es interaktiv zu nutzen. Mit der Integration von kleinen giphy-Animationen aus dem Corporate-Design können beispielsweise Whatsapp-Stories von Touristen aufgehübscht werden. «So machen wir die Touristen sozusagen zu unseren Influencern», erklärt die Kreativagentur. Dazu soll auch der neue Hashtag #mengmusel beitragen. Ob die junge Generation sich damit anlocken lässt, wird die Zukunft zeigen. Erstmals im Einsatz zu sehen gibt es das neue Erscheinungsbild auf der Messe «Explore Luxembourg» am 10. und 11. April auf der Place d'Armes in der Hauptstadt.

(dm/L'essentiel)