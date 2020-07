Restaurants kassieren künftig für Leitungswasser

Im kommenden Jahr sollen Karaffen mit Leitungswasser in den Bars und Restaurants des Landes Standard werden, so Nancy Arendt, Vorsitzende des Petitionsausschusses gegenüber L'essentiel. Das Thema wurde nach einer Petition bereits im November in der Chamber debattiert und werde aktuell in weiteren Treffen besprochen.

Die Regierung ist dabei, eine Kampagne zur Förderung des luxemburgischen Leitungswassers vorzubereiten. Geplant ist dann auch ein Hinweis auf allen Speisekarten, um die Gäste über die Möglichkeit der Karaffe mit Leitungswasser zu informieren. Im Gegensatz zu anderen Ländern wird das Angebot den Kunden aber etwas kosten, weil der «Service, die Karaffen und ihre Reinigung» ja auch Geld kosten, so Nancy Arendt.

Die Regierung erwägt allerdings, den Gastronomie-Betrieben die Karaffen zu Beginn der Aktion kostenlos zur Verfügung zu stellen.

(L'essentiel)