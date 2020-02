Der Hof unterstützt die Ermittlungen der Justiz

Nachdem der Gewaltverdacht bei Hofe am Dienstag an die Öffentlichkeit kam und die Staatsanwaltschaft in Luxemburg mit der Eröffnung einer Untersuchung reagierte, meldete sich am Mittwochmorgen auch der großherzogliche Hof zu Wort. «Der Hof drückt angesichts solcher Aussagen seinen tiefen Respekt für diese faire und angemessene Entscheidung aus», teilte der Hof auf Nachfrage von L'essentiel mit.

Der Cour Grand-Ducale teilte weiter mit, dass man «konstruktiv» mit der Justizbehörde zusammenarbeiten werde, um zur «Wahrheitsfindung» beizutragen.

Der Journalist Pol Schock von der Wochenzeitung Land hatte behauptet, dass es bei Hofe zu Gewalttätigkeiten gegenüber Mitarbeitern gekommen sei. Schock lägen glaubwürdige Berichte über «Schläge» vor. Diese Vorfälle finden sich nicht im Waringo-Bericht. Der in der letzten Woche veröffentlichte Bericht hat die Arbeitsabläufe des Hofes kritisch untersucht.

(jg/L'essentiel)