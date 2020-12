Hotel-​​Gutscheine sind bis zum 18. April gültig

Déi läscht Woche konnte vill Leit aus sanitäre Grënn net vun hirem 50-Euro-Iwwernuechtungsbong profitéieren. An dësem Kontext gouf d‘Décisioun getraff, d’Validitéit vun de 50-Euro-Bonge, déi nach net ageléist goufen, bis den 18. Abrëll 2021 ze verlängeren. pic.twitter.com/FRQkYfWcvo — Lex Delles (@LexDelles) December 18, 2020

Die 50-Euro-Hotel-Gutscheine können bis zum 18. April eingelöst werden, so Tourismusminister Lex Delles (DP) am Freitag auf Twitter. «In den letzten Wochen konnten viele Menschen diese aus gesundheitlichen Gründen nicht in Anspruch nehmen», begründet Delles die Entscheidung.

Zur Erinnerung: Am Donnerstag hatten die Abgeordneten einen Antrag des Abgeordneten Marc Spautz (CSV) angenommen, in dem die Regierung aufgefordert wurde, die Gültigkeit der Hotel-Gutscheine zu verlängern. Spautz hatte vorgeschlagen, sie bis zum 31. Mai 2021 zu verlängern.

(L'essentiel)