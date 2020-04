Luxemburger entdecken ihre Liebe zum Backen

Nach dem Wahnsinn der ersten Tage hat sich das Konsumverhalten der Luxemburger den Gegebenheiten der Ausgangsbeschränkungen angepasst. Haben in den frühen Tagen noch Nudeln, Reis, Konserven und Toilettenpapier auf jedem Einkaufszettel gestanden, so haben sich die Bedürfnisse der Kunden erneut verschoben. Das legt eine Studie im Auftrag der Supermarktkette Delhaize nahe.

Danach haben drei Produkte einen wahren Nachfrageboom erlebt. So sei die Nachfrage nach frischer Hefe um 150 Prozent gestiegen. Milch wurde 100 Prozent häufiger gekauft als vor der Krise und Blätterteig war immerhin 80 Prozent beliebter als vorher. Delhaize verkauft derzeit 10.000 Packungen Mehl pro Woche. «Die Kunden verbringen eindeutig mehr Zeit in der Küche», bestätigt Sophie Morlé von Auchan. Unsere Verkäufe von Backwaren sind zurückgegangen, aber die Verkäufe von Zutaten und Zubehör zum Backen boomen. Nach Lebensmitteln werden Reinigungs- und Desinfektionsmittel am häufigsten nachgefragt».

Das leibliche Wohl steht im Vordergrund

«Die Nachfrage nach Wischtüchern, Desinfektionsmitteln sowie Putz- und Waschmitteln ist deutlich gestiegen», erklärt Christopher Probst von Cactus. Die Kundenwünsche würden sich mehr um die eigene Versorgung drehen. Da es Angelegenheiten zum aufstylen mangele, angesichts geschlossener Ausgehmöglichkeiten, «kaufen die Menschen vermehrt Produkte für das leibliche Wohl, gleichzeitig sind Styling-Produkte gleich oder sogar weniger gefragt», stellt Delhaize fest.

Der Verkauf von Alkohol im Großherzogtum scheint auf einem stabilen Niveau. Auchan verzeichnet hier sogar einen Rückgang. «Der Verkauf von Wein und Spirituosen ist um 40 bis 50 Prozent gesunken, der von Champagner sogar um 60 Prozent. Der Bierabsatz ist stabil», stellt Sophie Morle fest. Dafür verantwortlich sei, dass ein großer Teil der Grenzgänger, die «normalerweise in Luxemburg Alkohol kaufen» würden, derzeit von zu Hause arbeiten würden. Diese fehlenden Kunden spüre man beim Absatz.

(sg/L'essentiel)