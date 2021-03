Nordspidol erstattet wegen Impfung Anzeige

Der Verwaltungsrat des Centre Hospitalier du Nord (CHdN) hat am Montag Anzeige gegen Unbekannt erstattet, da Unregelmäßigkeiten bei der Corona-Impfung gemeldet wurden. Das hat das Nordspidol in einer Presseerklärung am Montag mitgeteilt. Sechs Dosen seien Personen verabreicht worden, die nicht unter die Priorisierungsliste fallen. Dabei handelte es sich angeblich um Familienangehörige einer Pflegekraft.

Der Verwaltungsrat des Nordspidols hat «einstimmig beschlossen, eine Anzeige gegen Unbekannt bei der Staatsanwaltschaft einzureichen», heißt es in der Erklärung. Das Krankenhaus wolle daher nun «konkrete Maßnahmen ergreifen, um zukünftige Unregelmäßigkeiten bei der Verabreichung von Impfstoffen auszuschließen und die strikte Einhaltung der Anweisungen des Gesundheitsministeriums sicherzustellen.»

Zudem erklärte das CHdN, es habe «Generaldirektor, Prof. Dr. Hans-Joachim Schubert, angewiesen, die Maßnahmen zur Überwachung der Impfungen zu intensivieren».

(sw/L'essentiel)