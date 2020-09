Absurde Antworten auf rassistische Fragen

«Wenn das nächste Mal ein Fremder mein Haar berührt, weil es weich aussieht, werde ich nicht klein beigeben. Es ist nicht immer böse gemeint, aber vielleicht fasse ich dann auch einfach seine Haare an. Vielleicht verstehen die Leute dann, wie schmerzhaft es ist», erzählt Valerie*. Die junge afrostämmige Frau nahm an einem verbalen Selbstverteidigungs-Workshop für Frauen gegen Rassismus teil, der von der gemeinnützigen Organisation Garance organisiert wurde.

«Mikro-Aggressionen stellen im Alltag eine enorme psychische Belastung dar. Und es ist ermüdend, die Menschen ständig darauf aufmerksam machen zu müssen. Aber ich will mir nichts mehr gefallen lassen.» Um diese Verteidigungsstrategien zu vermitteln, bedient sich der Workshop verschiedener Rollenspiele. «Wir lehren die Teilnehmer, ihre Grenzen zu setzen», erklärt Coach Irene Zeilinger.

«Wenn Menschen nicht verstehen wollen und absichtlich eine rassistische Frage stellen, können wir eine absurde Antwort geben, um sie aufzurütteln und zum Nachdenken anzuregen», sagt Valerie. Sie schätzt, dass sie sich in Luxemburg durch gute Verdienstmöglichkeiten sicherer fühlt als in Frankreich oder Belgien. Gleichzeitig berichtet sie aber auch von der Diskriminierung, die Kinder von Bekannten in der Schule erleiden müssen. «Es erschreckt mich für den Tag, an dem ich Mutter werde».

*Der Vorname wurde geändert.

(Séverine Goffin/L'essentiel)