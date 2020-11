Ein Luxemburger hilft Jerusalemer Jugendlichen

In den Palästinenser Gebieten bietet die Unicef Kindern und Jungendlichen ein Bildungsprogramm an. Für diese Unicef-Abteilung «Bildung und Jugend» arbeitet Benoît Sicard. Der dreißigjährige Luxemburger ist seit April 2019 in Jerusalem für Unicef im Einsatz. «Diejenigen, die das Schulsystem verlassen haben, muss man unterstützen, damit sie ihre Ausbildung, möglicherweise auch eine technische Ausbildung, wieder aufnehmen», sagt Sicard über die Herausforderungen vor Ort. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liege auf Jugendlichen im Alter von zehn bis 19 Jahren. Die Ausbildung sei auf lokale Probleme ausgerichtet, wobei man besonderes Augenmerk auf die Förderung der Anstellungsfähigkeit lege, unterstreicht Sicard.

Bevor Sicard seine Stelle in Jerusalem antrat, war er im Hauptquartier der Unicef in Genf tätig. In der Schweiz habe der Schwerpunkt seiner Arbeit auf der Koordination der Projekte gelegen. Eine Arbeit, die manchmal sehr weit entfernt von der Realität vor Ort gewesen sei. In Jerusalem müsse man häufig auf landesspezifische Schwierigkeiten eingehen, von denen es in der Region einige gebe. «Die israelische Regierung ist in bestimmten Bereichen immer mit dabei, was unsere Arbeit manchmal erschwert», erklärt Sicard. Mit seinen Kollegen verwende der Luxemburger viel Zeit darauf, die Mission weiterzuentwickeln und geopolitische Entwicklungen dabei vorab mit einzuplanen.

Contraintes de sécurité

Die pro-israelische Politik von Donald Trump habe wenig Einfluss auf die Arbeit von Unicef gehabt. Das liege auch daran, dass die Finanzierung durch ihre flexible Struktur weniger anfällig sei. Die Mittel kommen nicht alleine aus staatlichen Zuwendungen sondern zu einem großen Teil aus privaten Spenden, wie Sicard erläutert. Die Corona-Pandemie habe auch die Arbeit der Unicef ausgebremst, man sei davon wie an vielen anderen Orten der Welt nicht verschont geblieben. Durch den Doppelstatus Jerusalems gelten für ihre Arbeit vor Ort zwei Corona-Regelwerke, das palästinensische und das israelische. Diese sind nicht immer einheitlich, was die Bewegung in der Stadt nicht immer einfach mache.

Generell sei das Leben in der geteilten Stadt nicht einfach. Grundsätzlich leben und arbeiten die Unicef-Mitarbeiter im Ostteil der Stadt, die zwar offiziell zum Palästinensergebiet zählt, jedoch faktisch unter israelischer Kontrolle steht, berichtet Sicard aus seinem Alltag. Seine Wohnung habe er selbst ausgewählt und zahle die Miete von seinem Gehalt. Der UN-Sicherheitsdienst habe aber Nachbarschaft und Wohnung einer gründlichen Überprüfung unterzogen, bevor ihm die Unterkunft genehmigt wurde. Die UN erlaube ihren Mitarbeitern nicht jeden beliebigen Wohnort in der Stadt, sagt Sicard über die Wohnsituation in Jerusalem.

(jg/L'essentiel)