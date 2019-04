Regierungsmehrheit beschließt Haushalt 2019

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die 31 Deputierten der Koalitionsparteien DP, LSAP und Déi Gréng haben am Donnerstag den Haushalt für das Jahr 2019 verabschiedet. Die Abgeordneten der Opposition mit CSV, Déi Lénk, Pirates und ADR lehnten ihn geschlossen ab. Nach seiner Verabschiedung wird der Staatshaushalt am 1. Mai in Kraft treten und es dem Land ermöglichen, bis Ende des Jahres zu arbeiten.

Bei der Vorlage des Budgets im März kündigte der Finanzminister einen negativen Saldo in Höhe von 650 Millionen Euro an: Die erwarteten Ausgaben sollen sich auf 19,6 Milliarden belaufen. Das sind 5,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Einnahmen werden auf 18,9 Milliarden Euro (+1,6 Prozent) geschätzt.

In den neuen Haushaltsplan wurden unter anderem die Erhöhung des Mindestlohns um 100 Euro netto pro Monat und die Senkung der Mehrwertsteuer auf drei Prozent für Hygieneprodukte und E-Books aufgenommen. Der Liter Benzin und Diesel werden um einen beziehungsweise zwei Cent teurer verkauft. Die Details zum Budget sind auf der Website der Regierung einzusehen.

