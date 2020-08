Am Mittwochnachmittag ziehen Gewitter auf

Während am Mittwoch weiterhin Hochsommertemperaturen herrschen – im Süden des Landes werden 34 Grad erwartet –, kündigt MeteoLux die ersten Hitzegewitter an. Im Laufe des Nachmittags und «bis zur ersten Hälfte der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag» kann es also ungemütlich werden.

Die Gewitter werden von Regenschauern und teils starken Windböen begleitet. Das Thermometer wird am Abend allerdings immer noch zwischen 22 und 25 Grad erreichen.

Auch am Donnerstag und Freitag wird mit mit weiteren Gewittern und Schauern gerechnet, bevor es gegen Ende der Woche dann allmählich etwas abkühlen wird.

