CSV schießt sich weiter auf Étienne Schneider ein

Die CSV reitet weitere Attacken gegen Wirtschaftsminister Étienne Schneider (LSAP). Die Christsozialen, die voraussichtlich weitere fünf Jahre auf der Oppositionsbank Platz nehmen müssen, empören sich vor allem über das fehlgeschlagene staatliche Investment bei der US-Weltraumfirma Planetary Resources.

Der Staat hatte sich bekanntlich, auf Betreiben des Wirtschaftsministers und «Space Mining»-Vorkämpfers Schneider, 2016 über seine Investionsgesellschaft SNCI bei Planetary Resources eingekauft. Das Engagement war jedoch ein Verlustgeschäft, der Staat verlor zwölf Millionen Euro und zog sich aus dem Unternehmen wieder zurück.

Luxemburg und das US-Steuerparadies

Schneider verwies kürzlich darauf, dass finanzielle Beteiligungen an Start-ups immer mit Risiken verbunden seien. Am Mittwoch brachte die CSV ein Dokument in Umlauf, aus dem hervorgeht, dass Planetary Resources seinen Hauptsitz in Delaware habe. Der US-Bundesstaat an der Ostküste beherbergt zahlreiche Briefkastenfirmen und gilt als «Amerikas beliebtestes Steuerparadies».

«Hält es Herr Schneider für normal, dass Luxemburg öffentliche Gelder für eine Offshore-Gesellschaft bereitstellt? Wer sind die anderen Gesellschafter? Warum haben diese ihre Verpflichtungen nicht eingehalten?», fragt der CSV-Abgeordnete Laurent Mosar.

Der Fraktionspräsident der CSV und gescheiterte nationale Spitzenkandidat, Claude Wiseler, bedauert, dass Schneider keine Antwort auf diese Fragen liefere. «Das ist einfach inakzeptabel. Der Minister kommt nicht in den parlamentarischen Ausschuss und hat nur ausweichende Antworten parat.»

Das Dossier Join

Ein weiteres heikles Thema ist die Situation beim Mobilfunkbetreiber Join, der zur Luxemburger Post-Gruppe gehört. Nach Angaben der CSV belaufen sich die Verluste und offenen Darlehen des Unternehmens auf rund 100 Millionen Euro. «Wir fragen uns, warum die Post erhebliche Mittel in ein Unternehmen investiert, das nie funktioniert hat», sagt Laurent Mosar.

Auch hier wartet die CSV auf Antworten aus dem Ministerium am hauptstädtischen Boulevard Royal. Auch bei den Dossiers Google und ArcelorMittal Düdelingen werde man nachbohren, kündigte Claude Wiseler an. «Wir werden nicht nachlassen. Es liegt an der aktuellen Regierung, Antworten zu liefern, nicht an der nächsten.»

Das Dokument der CSV über den Hauptsitz von Planetary Resources in Delaware.

(Thomas Holzer/L'essentiel)