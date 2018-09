Luxemburger müssen mehr für ihr Herz tun

Artikel per Mail weiterempfehlen

Alles Gute, liebes Herz! Der Weltherztag am 29. September ist jedes Jahr ein Grund, die Bevölkerung auf die Wichtigkeit eines gesunden Herzens hinzuweisen, so sieht es auf jeden Fall das Gesundheitsministerium. Gemeinsam mit der World Heart Federation und der Luxembourg Society of Cardiology informieren sie über Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Risikofaktoren.

Denn die sind nach wie vor ziemlich präsent: Weltweit zählen Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu den häufigsten Todesursachen. Schätzungen besagen, dass jährlich 17,7 Millionen Menschen an ihnen sterben, das entspräche 31 Prozent aller Tode weltweit. Auch in Luxemburg zeigen die Todesstatistiken für 2016, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit 38,1 Prozent der Todesfälle immer noch die häufigste Todesursache sind – trotz eines deutlichen Rückgangs seit 1998.

Männer haben ein höheres Risiko

In der Oriscav-Studie des Luxembourg Institute for Health (LIH) wurde zwischen 2007 und 2008 mithilfe von über 1400 Freiwilligen Herzkrankheiten und Todesfälle untersucht. Die Studie zeigte, dass mehr als 80 Prozent der Todesfälle vermeidbar gewesen wären. Laut LIH sei das besorgniserregend. Dabei seien Männer einem höheren Risiko ausgesetzt als Frauen. Generell steige das Risiko im Alter bei beiden Geschlechtern. Zu den anderen Risikofaktoren zählen Diabetes (4,4 Prozent der Studienteilnehmer) und die Erkrankung von Gefäßen (25 Prozent). Fettstoffwechselstörungen (69,9 Prozent) waren der vorherrschende Risikofaktor für beide Geschlechter und in allen Altersgruppen der Studie, gefolgt von Bluthochdruck. Andere Risikofaktoren seien Rauchen, schlechte Ernährung und zu wenig Bewegung, so das Gesundheitsministerium.

Meisten Bluthochdruckpatienten in Europa

«In Luxemburg leiden etwa 31 Prozent der erwachsenen Bevölkerung im Alter von 25 bis 65 Jahren an Bluthochdruck. Dieser Anteil gehört zu den Höchsten in Europa», sagt Gesundheitsministerin Lydia Mutsch. Über das 60. Lebensjahr hinaus seien fast zwei Drittel der Bewohner betroffen. Außerdem wisse jeder Zweite nicht, dass er an dieser stillen Krankheit leide. Von denjenigen, die ihren Blutdruck kennen, werde die Hälfte nur unzureichend kontrolliert und behandelt.

Dabei kann mit kleinen Veränderungen im Lebensstil oft schon viel für die Gesundheit getan werden: Ganz vorne stehen natürlich Faktoren wie das Aufhören mit dem Rauchen, eine gesunde Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität. Aber auch die Überprüfung des Blutzuckerspiegels, des «stillen Killers» Bluthochdruck und des Cholesterinspiegels. Ein Arzt kann hierbei unterstützen. Da mehr als 70 Prozent aller Notfälle zu Hause auftreten, kann es sinnvoll sein, einen Wiederbelebungskurs zu machen, damit man einem gefährdeten Angehörigen schnell Erste-Hilfe leisten kann.

Anlässlich des Weltherztages organisiert die Luxemburger Gesellschaft für Kardiologie (SLC) in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium und anderen Partnerorganisationen einen Sensibilisierungstag, am morgigen Mittwoch, 26. September, von 10 bis 16 Uhr, auf dem Place d'Armes in Luxemburg-Stadt statt.

(sb/L'essentiel)