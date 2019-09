Luxemburgisch ist gefragt wie nie!

«L'essentiel»: «Auch das Institut National des Langues (INL) ist im neuen Schuljahr angekommen. Was bedeutet das in Zahlen?

Maisy Gorza: Bisher haben wir rund 7500 Lernende. Wir haben 130 Lehrer und bieten mehr als 400 Kurse in acht Sprachen an.

Welche Kurse sind am beliebtesten?

Bisher waren die Französischkurse diejenigen, die am meisten nachgefragt wurden, dicht gefolgt von Luxemburgisch. In diesem Jahr hat Luxemburgisch aufgeholt. Für Kurse in Luxemburgisch haben wir 2793 Anmeldungen, für Französisch sind es 2715. Im vergangenen Jahr hatten wir nur 18 Anmeldungen, um das Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch in Kultur zu erhalten. In diesem Jahr interessieren sich bereits mehr als 40 Personen für dieses Zertifikat.

Welche Neuerungen gibt es in diesem neuen Schuljahr?

Um die Einstufung in das passende Niveau für die luxemburgische Sprache zu vereinfachen, haben wir in die Entwicklung von Online-Tests investiert. Damit können sich Schüler künftig noch schneller orientieren, gleichzeitig werden unsere Lehrkräfte entlastet.

Das INL ist vor drei Jahren nach Belval gezogen. Sind Sie zufrieden?

Unsere Niederlassung in Belval, mit Sitz an der Universität, entwickelt sich ständig weiter. In diesem Jahr haben wir bereits mehr als 1000 registrierte Personen, was enorm ist. Im vergangenen Herbst waren es nur 400 und 20 Prozent davon waren Studenten.

(Ana Martins/L'essentiel)