Die Polizei fahndet nach neuen Kollegen

Die Luxemburger Polizei fahndet händeringend nach neuem Personal. Um die Not zu beheben, will die Police in den kommenden Jahren neue Beamten einstellen und startet dazu eine «außerordentliche Rekrutierungskampagne». Diese neue Kampagne stellte die Polizei am Mittwoch im Rahmen ein er Pressekonferenz vor. Im vergangenen Jahr hatten sich 700 Bewerber auf 200 offene Stellen gemeldet.

Man hoffe, dass die Kampagne in diesem Jahr auf ein ähnlich großes Interesse stoße, sagte Polizei-Pressechef Frank Stoltz bei der Vorstellung. Wobei besonders über digitale Kanäle um den Polizei-Nachwuchs geworben wird. Bewerberinnen und Bewerber können sich online für das Auswahlverfahren anmelden. Unterstützt wird die Kampagne durch 17 Videos, in denen aktive Beamte ihren künftigen Kollegen zeigen sollen, wie vielfältig der Polizeiberuf in Luxemburg ist. Dabei werden sowohl die Beamtenlaufbahn als auch die zivilen Jobs bei der Polizei in den Fokus gerückt.

Anmeldung startet am 20. Oktober

Ohne die sozialen Netzwerke sei es schwer, gerade die jungen Menschen anzusprechen. Interessenten können sich zwischen dem 20. Oktober und dem 3. November anmelden. Alain Engelhardt, Generaldirektor für Strategie und Leistung bei der Police Grand-Ducale, betonte, dass die Bewerber schnell sein müssten bei der Anmeldung. Von den Anwärtern wird zudem erwartet, dass sie die allgemeine Laufbahnprüfung beim Staat bereits bestanden haben.

Ein spezielles Anforderungsprofil gebe es hingegen nicht, man biete «eine große Vielfalt an Berufen», so Engelhardt weiter. Deshalb suche man Menschen, die bereit seien, sich zu engagieren, in der Ausbildung viele Dinge zu lernen und zudem offen mit der Bevölkerung in Kontakt treten wollen. Bewerbern werden gute Kenntnisse in den drei Landessprachen (Luxemburgisch, Deutsch und Französisch) empfohlen. Zu dem müssen sie körperlich und mental fit sein.

Derzeit beschäftigt die Police 2800 Menschen, darunter 2300 Polizeibeamten und 570 Zivilisten. Innenminister Henry Kox (Déi Gréng) hatte im Zuge der Debatte um die Sicherheit im Bahnhofsviertel der Hauptstadt rund 1000 neue Beamte in Aussicht gestellt, die in einem Zeitraum von fünf Jahren eingestellt werden sollen.

(FL/L'essentiel)