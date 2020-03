Schrassig-​​Insassen dürfen jetzt skypen

Wie andere Einrichtungen in ganz Luxemburg musste auch das Gefängnis Schrassig Maßnahmen einführen, um die Verbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 zu begrenzen. «Im Interesse der Häftlinge und des Personals werden alle Besuche bis auf Weiteres ausgesetzt», bestätigte ein Sprecher des Justizministeriums gegenüber L'essentiel.

Sassenheim



Der Bau des neuen Gefängnisses in Sassenheim wurde vorübergehend ausgesetzt. Bis Ende 2022 sollen dort rund 400 Häftlinge untergebracht werden.

In einer Mitteilung des Justizministerium sieht man durchaus das Problem bei der Einschränkung. «Die Notwendigkeit, die Ausbreitung des Virus einzudämmen und gleichzeitig die Grundrechte des Einzelnen zu wahren, ist im Gefängnisumfeld besonders wichtig», heißt es dort. Einschränkungen für Ausflüge, Besuche und Arbeitsaktivitäten sind in Haft besonders sensibel, weil die Insassen wenig haben, an dem sie sich sonst festhalten können. «Solche Beschränkungen müssen verhältnismäßig und zeitlich begrenzt sein und die Menschenwürde respektieren», betont das Ministerium daher.

Damit die Gefangenen nicht völlig isoliert sind, wurden weitere Computer aufgestellt. So können sie über Video telefonieren. «Alles wird selbstverständlich regelmäßig desinfiziert», betont das Ministerium. Außerdem habe man sich auf den Fall vorbereitet, dass sich einer der Insassen mit der Krankheit ansteckt und entsprechende Räumlichkeiten eingerichtet.

Die Gefahr eines Aufstandes lag in der Luft

Häftlinge, die dafür sorgen, dass die Wäscherei und Küche des Gefängnisses reibungslos funktionieren, dürften außerdem «mit einem Bonus rechnen», wie die Verwaltung erklärte.

Die Maßnahmen, die Eingriffe in das Sozialleben der Häftlinge möglichst über digitale Medien auszugleichen, wurden nicht ohne Grund ergriffen. Die Gefahr einer Rebellion in Gefängnissen wird derzeit international als sehr hoch eingeschätzt. In einer italienischen Haftanstalt hatte es beispielsweise am 9. März einen Aufstand gegeben, bei dem sechs Menschen starben und 20 Häftlinge entkamen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es nun trotz der Maßnahmen auch in Luxemburg zu einem Aufstand. Mehr dazu lesen Sie hier.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)