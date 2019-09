Luxemburg unter den «ehrgeizigsten Ländern»

Zeitgleich zum UN-Klimagipfel in New York, bei dem 66 Länder verkündet haben, bis 2050 die Klimaneutralität zu erreichen, fand der Energierat in Brüssel statt. Der anwesende Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) betonte die Ambitionen des Großherzogtums. «Luxemburg ist mit Schweden eines der ehrgeizigsten Länder der Europäischen Union», was die Energieeinsparung betrifft, sagte er. Der Minister strebt eine Reduzierung der Emissionen auf 55 Prozent bis 2030 an.

Die neuen «Zero-Energie-Gebäude» und die Renovierung des Wohnungsbestandes des Landes werden dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen. Auch der Industriesektor wurde erwähnt, dessen Energieintensität Turmes reduzieren möchte.

Der Minister bekräftigte auch seinen Wunsch, den Dieselverbrauch schrittweise zu reduzieren und die Elektromobilität zu fördern. «Die Kernenergie kann nicht als Energie der Zukunft angesehen werden», betonte er und wies auf die Dauer des Baus eines Kernkraftwerks hin, das «mindestens fünfmal länger dauert und viel mehr kostet als jede andere erneuerbare Energiequelle».

