Air Rescue feiert den Tag der Luftretter

Gemeinsam sind wir stark! Zusammen mit der DRF Luftrettung feiern wir den #TagderLuftretter2021! ???? Große Ehre: Die LAR... Gepostet von Luxembourg Air Rescue A.s.b.l. am Freitag, 19. März 2021

Die Luxemburger Air Rescue ist bereits im Dezember zusammen mit den deutschen Kollegen der DRF Luftrettung mit dem Adenauer-De Gaulle-Preis 2020 für die «herausragenden grenzüberschreitenden Leistungen in der Corona-Krise» ausgezeichnet worden. Am heutigen Tag der Luftretter erinnerten sich die Rettungsflieger mit einem Facebook-Post an den Preis und die gute Zusammenarbeit mit den deutschen Kollegen.

(L'essentiel)