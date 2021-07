Überflutung löst eine Welle der Solidarität aus

Inmitten des Chaos, das die schrecklichen Überschwemmungen verursacht haben, entsteht im Großherzogtum eine Welle der Solidarität. «Die Menschen ziehen an einem Strang, es entsteht eine tolle Solidarität», sagte ein sichtlich bewegter Xavier Bettel am Donnerstag. In den sozialen Netzwerken und auf den betroffenen Straßen bestätigen viele die Worte des Premierministers.

«Ich weiß, dass eine helfende Hand immer willkommen ist», erklärte Fanny. Sie will denjengen, die sich in Schwierigkeiten befinden, helfen und bietet Ausrüstungsgegenstände, insbesondere ein Babybett, Kinderpflegeartikel und eine Waschmaschine an. Letztere sei schnell weg gewesen. «Ich hoffe, es hilft», sagte sie. Von den aktuellen Überschwemmungen sei sie zwar nicht betroffen, habe aber in ihrer Kindheit in Bous die einige miterlebt.

« Ein großes Dankeschön »

Viele Menschen bieten Werkzeuge, Unterkunft, Kleidung, helfende Hände oder kleine Dienstleistungen an, wie Kinder- oder Haustier-Sitting. Ein Rechtsanwalt hilft mit administrativen Diensten, ein Baumpfleger setzt sein Können vor Ort ein. Caroline habe bereits in der Vergangenheit Wasserschäden erlebt und könne sich daher gut «in die Lage der Menschen versetzen», so die 39-Jährige. «Ich weiß, dass es eine Menge Stress verursacht.» Deshalb will sie beim Wegräumen helfen, Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen und Menschen transportieren, die kein Fahrzeug mehr haben. Sie könne auch jemanden in ihrem Gästezimmer unterbringen.

Die Betroffenen sind dankbar: «Ich möchte ein großes Dankeschön an Marc und Gilles aussprechen, die am Donnerstag in Rollingen vorbeigekommen sind, um uns zu helfen», sagt Jonathan auf der Facebook-Seite von L'essentiel radio.

