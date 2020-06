22-​​Jähriger stirbt bei Badeunfall im Stausee

Ein Gruppe junger Menschen war in der Nacht auf Mittwoch im Obersauer Stausee in Esch-Sauer baden. Als einer der Freunde nicht mehr auftauchte, alarmierte die Gruppe die Polizei. Das teilt die Police Grand-Ducale am Mittwoch mit. Die Beamten leiteten sofort eine großangelegte Suchaktion in die Wege. Feuerwehrtaucher, Polizei und Rettungskräfte machten sich auf die Suche nach dem Vermissten.

Die Taucher fanden den leblosen Körper des 22-Jährigen und konnten diesen bergen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet und zur Klärung der genauen Todesursache eine Autopsie in Auftrag gegeben. Der junge Mann stammt nach Angaben der Polizei aus Luxemburg-Stadt.

(lh/L'essentiel)