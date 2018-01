E-​​Government schlägt Expansionskurs ein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zum 10-jährigen Bestehen des Portals Guichet. lu, welches Bürgern und Unternehmern ermöglicht, ihre Verwaltungsverfahren über das Internet durchzuführen, wird erneuert. Somit wird es ab 2018 möglich sein, sich über MyGuichet. lu auf den Wahllisten zu registrieren. «Im März soll dieses Tool aktiviert werden», sagt Gilles Feith, Direktor des Informationstechnologiezentrums der Regierung.

Zudem kann der Antrag auf Briefwahl 2018 mittels des Portals gestellt werden. Darüber hinaus wird MyGuichet in Kürze seine erste mobile Zahlungslösung Digicash freischalten. Weitere Arbeiten werden sich auf die Verbesserung der Ergonomie der Plattform und neuer Funktionalitäten konzentrieren: Dazu gehören die Ablage von Dokumenten, das Herunterladen von unterstützenden Dokumenten über eine mobile Anwendung oder die Überprüfung der Authentizität eines elektronisch signierten Dokuments über einen QR-Code.

170 elektronische Verfahren heute verfügbar

Das Ministerium des öffentlichen Dienstes nahm den 10. Jahrestag von Guichet. lu zum Anlass, eine ausführliche Bestandsaufnahme des E-Government vorzunehmen. «Einen Schub hatte das Projekt 2013 mit der Ausführung von Myguichet. lu in der aktuellen Version», so das Ministerium. In den letzten fünf Jahren haben 109.013 Nutzer einen eigenen Account auf MyGuichet. lu (darunter 90.572 Bürger und 18.441 Unternehmer), eingerichtet.

«Im Jahr 2017 stiegen die Zahlen der Registrierungen im Vergleich zum Vorjahr um 58 Prozent», so das Ministerium. Dies erkläre die starke Zunahme der elektronischen Verfahren.



