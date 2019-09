Schiff unter Luxemburger Flagge gesunken

Der Hurrikan Lorenzo, der sich mittlerweile als Monster-Sturm der Kategorie 5 auf die Azoren zubewegt, hat ein Luxemburger Opfer gefordert: die «Bourbon Rhode» war als Schiff unter Luxemburger Flagge unterwegs und meldete am vergangenen Donnerstag rund 1200 Meilen vor Martinique Probleme. Am Samstag wurde die Verwaltung für technische Untersuchungen (AET) benachrichtigt, dass das Schiff gesunken sei.

Mehrere Schiffe, sowie ein Flugzeug vom US National Hurricane Centre, beteiligten sich am Samstag an der Suche der insgesamt 14 Besatzungsmitglieder der «Bourbon Rhode», von denen schließlich drei in einem Rettungsboot gefunden wurden. Elf Crew-Mitglieder werden vermisst. Ein Luxemburger war nicht an Bord.

Die AET hat eine Untersuchung angeordnet.

Bei MarineTraffic kann man gut sehen, dass alle Schiffe, wenn es geht, einen weiten Bogen um den Hurrikan Lorenzo machen, das Gebiet ist aber riesig. Der Schlepper Bourbon Rhode ist dort gesunken. 11 Seeleute werden noch gesucht - Sent from my MarineTraffic app for iOS pic.twitter.com/Pd3rNZvJZ2 — Deutsche Seemannsmission @Nordkirche (@DSM_Nordkirche) September 29, 2019

(L'essentiel)